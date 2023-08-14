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Происшествия 14.08.2023 23:40

Три человека погибли в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы

По предварительным данным, три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы вечером в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли", - говорится в сообщении ведомства.

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Тэги: МАХАЧКАЛА, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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