Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам I полугодия снизилась до 36,8% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец первого полугодия 2023 года оценивается в 36,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в январе-июне снизился на 8,1 процентных пункта (п.п.).
По данным ЦБ, на конец июня 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 46,6% (на конец 2022 года - 52,8%).
По вкладам физических лиц в инвалюте на начало июля уровень долларизации составил 36,6% (на конец 2022 года - 39,2%).
ЦБ отмечает, что в январе-июне 2023 года долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 3,3 процентных пункта - до 32,3%.
На 30 июня 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 512,9 млн манатов, что на 4,8% меньше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 748,8 млн манатов (рост на 8,6%).
Р.Ахмедов
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