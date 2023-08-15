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Финансы 15.08.2023 16:30

Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам I полугодия снизилась до 36,8% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец первого полугодия 2023 года оценивается в 36,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в январе-июне снизился на 8,1 процентных пункта (п.п.).

По данным ЦБ, на конец июня 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 46,6% (на конец 2022 года - 52,8%).

По вкладам физических лиц в инвалюте на начало июля уровень долларизации составил 36,6% (на конец 2022 года - 39,2%).

ЦБ отмечает, что в январе-июне 2023 года долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 3,3 процентных пункта - до 32,3%.

На 30 июня 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 512,9 млн манатов, что на 4,8% меньше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 748,8 млн манатов (рост на 8,6%).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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