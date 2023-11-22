Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам 9 мес. снизилась до 32,4% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец сентября 2023 года оценивается в 32,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в январе-сентябре снизился на 12,5 процентных пункта (п.п.), в том числе в третьем квартале – на 4,1 п.п.

По данным ЦБ, на конец сентября 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 41,9% (на конец 2022 года - 52,8%).

По вкладам физических лиц в инвалюте на начало октября уровень долларизации составил 35,1% (на конец 2022 года - 39,2%).

ЦБ отмечает, что в январе-сентябре 2023 года долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 4,8 процентных пункта - до 30,8%.

На 30 сентября 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 230,5 млн манатов, что на 5,6% меньше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 705,47 млн манатов (рост на 8,2%).

Р.Ахмедов