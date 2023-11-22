Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам 9 мес. снизилась до 32,4% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец сентября 2023 года оценивается в 32,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в январе-сентябре снизился на 12,5 процентных пункта (п.п.), в том числе в третьем квартале – на 4,1 п.п.
По данным ЦБ, на конец сентября 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 41,9% (на конец 2022 года - 52,8%).
По вкладам физических лиц в инвалюте на начало октября уровень долларизации составил 35,1% (на конец 2022 года - 39,2%).
ЦБ отмечает, что в январе-сентябре 2023 года долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 4,8 процентных пункта - до 30,8%.
На 30 сентября 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 230,5 млн манатов, что на 5,6% меньше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 705,47 млн манатов (рост на 8,2%).
Р.Ахмедов
Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений - Алиев
Ереван предлагает Баку провести заседание комиссии по демаркации границы
МИД Азербайджана обвинил главу USAID в предвзятости и двойных стандартах
Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%
Де Бьязи покидает пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Кремль рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ
Перемирие Израиля с ХАМАС будет ограничено 10 днями с момента освобождения первого заложника
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире