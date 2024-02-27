Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам 2023г снизилась до 33,2% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец 2023 года оценивается в 33,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в 2023 году снизился на 11,7 процентных пункта (п.п.). При этом в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом этот показатель вырос на 0,8 п.п.
По данным ЦБ, на конец 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 43,4% (на конец 2022 года - 52,8%).
По вкладам физических лиц в инвалюте на начало 2024 года уровень долларизации составил 33,2% (на конец 2022 года - 39,2%).
ЦБ отмечает, что в 2023 году долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 6,1 процентных пункта - до 29,5%.
На 31 декабря 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 36 млрд 965,1 млн манатов, что на 2% больше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 947,75 млн манатов (рост на 10,3%).
Р.Ахмедов
Алиев обсудил с саудовским министром сотрудничество в сфере туризма
Алиев назначил Ахмедова министром юстиции Азербайджана
Морской спецназ Азербайджана нейтрализовал террористическую группировку условного противника с применением ударных БПЛА
Азербайджан увеличил в 2023г импорт смартфонов в 1,9 раза, поставки из Китая выросли в 2,3 раза
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Берлине в марте
Круизный лайнер встал на карантин у берегов Маврикия из-за кишечной инфекции
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Израильские военные провели несколько операций по всему сектору Газа за сутки
Режим ЧС ввели в большинстве регионов Перу из-за вспышки заболеваемости лихорадкой денге
Трамп будет добиваться реформ американских спецслужб в случае своего избрания президентом США
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы