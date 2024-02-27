Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам 2023г снизилась до 33,2% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец 2023 года оценивается в 33,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На конец 2022 года этот показатель составлял 44.9%. Таким образом, уровень долларизации в 2023 году снизился на 11,7 процентных пункта (п.п.). При этом в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом этот показатель вырос на 0,8 п.п.

По данным ЦБ, на конец 2023 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 43,4% (на конец 2022 года - 52,8%).

По вкладам физических лиц в инвалюте на начало 2024 года уровень долларизации составил 33,2% (на конец 2022 года - 39,2%).

ЦБ отмечает, что в 2023 году долларизация по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 6,1 процентных пункта - до 29,5%.

На 31 декабря 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 36 млрд 965,1 млн манатов, что на 2% больше показателя на конец 2022 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 12 млрд 947,75 млн манатов (рост на 10,3%).

Р.Ахмедов