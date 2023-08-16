Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики

Фармкомпании Узбекистана обсуждают в Баку совместную деятельность в Азербайджане.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон, с представителями порядка 10 узбекских фармкомпаний проведена встреча, обсуждены возможности их инвестиций в проекты в Пираллахинском промпарке.

«В частности, обсуждены совместные проекты в сфере фармацевтики, проведения исследований в этом направлении и формирования центра развития», - подчеркивает агентство.

Р.Ахмедов