Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики

Фармкомпании Узбекистана обсуждают в Баку совместную деятельность в Азербайджане.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон, с представителями порядка 10 узбекских фармкомпаний проведена встреча, обсуждены возможности их инвестиций в проекты в Пираллахинском промпарке.
«В частности, обсуждены совместные проекты в сфере фармацевтики, проведения исследований в этом направлении и формирования центра развития», - подчеркивает агентство.
Р.Ахмедов
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