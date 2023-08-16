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Здравоохранение 16.08.2023 12:51

Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики

Фармкомпании Узбекистана обсуждают в Баку совместную деятельность в Азербайджане.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон, с представителями порядка 10 узбекских фармкомпаний проведена встреча, обсуждены возможности их инвестиций в проекты в Пираллахинском промпарке.

«В частности, обсуждены совместные проекты в сфере фармацевтики, проведения исследований в этом направлении и формирования центра развития», - подчеркивает агентство.

Р.Ахмедов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФАРМАЦЕВТИКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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