Оценка роста ВВП еврозоны во II кв. подтверждена на уровне 0,3%, как и ожидалось

Экономика стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно данным статистического управления Европейского союза.
Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.
Эта вторая оценка ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 сентября.
Экономика еврозоны в апреле-июне относительно аналогичного периода 2022 года выросла на 0,6%, что также совпало с предварительно объявленным показателем и прогнозами аналитиков.
ВВП Евросоюза во втором квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,5% относительно апреля-июня прошлого года.
Объем экономики Германии также не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - увеличился на 0,5%, Испании - вырос на 0,4%, Италии - уменьшился на 0,3%.
Армения должна проявить искренность в переговорах с Баку по нормализации отношений – постпред Азербайджана в ООН
Армения искусственно нагнетает напряженность на Южном Кавказе – постпред Азербайджана при ООН
Только Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы - представительство РФ в ООН
Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-июле вырос на 18%
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
«Дочке» Coinbase разрешили проводить торги криптовалютными фьючерсами в США
Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022г впервые за 14 лет - UBS
Суверенный фонд Норвегии заработал $143 млрд в I полугодии благодаря техсектору
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС