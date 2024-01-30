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АПК 30.01.2024 16:43

ВВП еврозоны в IV квартале не изменился, ожидался спад на 0,1%

ВВП еврозоны в четвертом квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в октябре-декабре снизится на 0,1% в поквартальном выражении и не изменится в годовом, по данным Trading Economics.

В июле-сентябре экономика еврозоны сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменилась в годовом, как и сообщалось ранее.

ВВП Германии в четвертом квартале снизился на 0,3% относительно предыдущего квартала, Франции - не изменился, Италии - вырос на 0,2%, Испании - повысился на 0,6%.

ВВП Евросоюза в минувшем квартале не изменился в поквартальном выражении, но вырос на 0,2% в годовом, согласно предварительным данным.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 февраля.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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