Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0176 GBR   2.1251 TRY   0.0631

Цена на нефть

13.09 $/bbl +/- WTI 88.52 -0.32 Brent 91.88 -0.18

Финансы 14.09.2023 16:58

ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в 2023-2025 гг.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил оценку роста ВВП еврозоны на ближайшие три года.

Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, экономика увеличится по итогам 2023 года на 0,7%, в следующем году - на 1%, в 2025 году - на 1,5%. В июне ожидалось соответственно 0,9%, 1,5% и 1,6%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в этом году составят 5,6%, в 2024 году - 3,2%. Это выше предыдущих оценок, предполагавших подъем на 5,4% и 3% соответственно.

"Пересмотр в сторону повышения на 2023 и 2024 годы в основном отражает рост цен на энергоносители", - говорится в сообщении.

Между тем ЕЦБ пересмотрел прогноз на 2025 год до 2,1% с 2,2%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, в текущем году составит 5,1% (на уровне прежнего прогноза), в будущем году - 2,9% (ранее предполагалось 3%), в 2025 году - 2,2% (прежняя оценка 2,3%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Лагард рассчитывает, что ставки на текущих уровнях помогут ЕЦБ добиться цели по инфляции ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов ЕЦБ повысит ставку в сентябре в последний раз Подъем ставок ЕЦБ в июле гарантирован, вопрос о сентябре остается открытым - зампред ЦБ ЕЦБ не останавливает борьбу с инфляцией - Лагард Глава ЕЦБ не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне Говорить о победе над инфляцией в еврозоне пока слишком рано - Лагард Европейскому ЦБ придется продолжить подъем ставок и после марта - Лагард ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п., планирует аналогичный подъем в марте Эксперты прогнозируют подъем ставок ЕЦБ на 50 б.п. в четверг, ждут сигналов о будущих темпах повышения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az