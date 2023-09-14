ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в 2023-2025 гг.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил оценку роста ВВП еврозоны на ближайшие три года.

Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, экономика увеличится по итогам 2023 года на 0,7%, в следующем году - на 1%, в 2025 году - на 1,5%. В июне ожидалось соответственно 0,9%, 1,5% и 1,6%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в этом году составят 5,6%, в 2024 году - 3,2%. Это выше предыдущих оценок, предполагавших подъем на 5,4% и 3% соответственно.

"Пересмотр в сторону повышения на 2023 и 2024 годы в основном отражает рост цен на энергоносители", - говорится в сообщении.

Между тем ЕЦБ пересмотрел прогноз на 2025 год до 2,1% с 2,2%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, в текущем году составит 5,1% (на уровне прежнего прогноза), в будущем году - 2,9% (ранее предполагалось 3%), в 2025 году - 2,2% (прежняя оценка 2,3%).