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Макроэкономика 27.11.2023 21:30

Лагард допустила рост инфляции в ближайшие месяцы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает дальнейшего ослабления инфляционного давления в еврозоне, однако в ближайшие месяцы общий уровень инфляции может немного повыситься, заявила в ходе выступления в Европейском парламенте президент ЕЦБ Кристин Лагард.

При этом среднесрочные перспективы ценового роста по-прежнему туманны, а одним из его ключевых факторов будет повышение зарплат, сказала глава регулятора.

Экономика валютного блока по мере замедления инфляции, а также на фоне восстановления реальных доходов населения и спроса на экспорт будет укрепляться в ближайшие годы, отметила Лагард.

Глава ЕЦБ также повторила, что процентные ставки в еврозоне будут оставаться ограничительными столько, сколько это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

"Необходимые уровень и продолжительность ограничений будут по-прежнему определяться на основе данных с учетом оценок инфляционных перспектив, динамики структурной инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики на экономику", - говорится в тексте выступления Лагард, размещенном на сайте регулятора.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2,9% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, согласно окончательным официальным данным. В сентябре текущего года рост цен составлял 4,3%, в октябре 2022 года - 10,6%.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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