ЕЦБ не обсуждает снижение процентных ставок - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не обсуждает снижение ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Мы абсолютно не должны ослаблять бдительность", - сказала Лагард, отметив, что условий для снижения ставок в еврозоне на данный момент нет.

"Мы вообще не обсуждали снижение ставок", - подчеркнула она.

Регулятор в четверг оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Комментируя ситуацию в экономике, Лагард отметила, что в декабре инфляция в еврозоне может несколько ускориться. В 2024 году темпы роста потребительских цен, вероятно, будут ослабляться более медленно, ожидают в ЕЦБ.

"Внутреннее ценовое давление в регионе остается повышенным, главным образом в связи с быстрым ростом зарплат и снижением производительности", - сказала Лагард.

В качестве факторов, способных усилить инфляцию, она отметила высокую геополитическую напряженность, которая может привести к повышению цен на энергоносители в ближайшей перспективе, а также сложные погодные условия, которые могут повлиять на стоимость продовольствия.

Инфляция может замедлиться быстрее прогнозов, если влияние денежно-кредитной политики на деловую активность окажется более существенным, чем ожидается, или в случае неожиданного ухудшения глобальной экономической среды, сказала президент ЕЦБ.

Она повторила, что Центробанк продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии денежно-кредитной политики.