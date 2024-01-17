ЕЦБ, вероятно, снизит ключевые ставки летом этого года - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки летом текущего года, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью агентству Bloomberg в Давосе.

Ранее некоторые из руководителей ЕЦБ дали понять, что ждут уменьшения ставок именно летом.

"Я бы тоже сказала, что это вероятно", - заявила Лагард, отвечая на вопрос о том, будет ли такой шаг поддержан большинством членов совета управляющих ЕЦБ.

"Я должна быть сдержанной в заявлениях, поскольку мы всегда говорим, что наши решения зависят от статданных, - отметила она. - Высокий уровень неопределенности сохраняется, и есть отдельные индикаторы, которые пока не закрепились на том уровне, на котором мы хотим их видеть".

К концу весны у ЕЦБ, как ожидается, будет достаточно данных о динамике зарплат в еврозоне, чтобы понять, действительно ли ослабление инфляции продолжается, сказала она.

Еще в конце прошлой недели трейдеры были уверены, что европейский регулятор опустит ставки шесть раз по 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году, отмечает Bloomberg. В настоящее время они уверены в пяти снижениях ставки и оценивают в 60% шансы на шестое. Первого снижения они ждут в апреле.

"Это не помогает нашей борьбе с инфляцией, если ожидания являются слишком высокими по сравнению с тем, что может произойти", - сказала Лагард.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил в интервью CNBC в среду, что "рынки забегают вперед" в прогнозах о снижении ставок.

"Мы с оптимизмом смотрим на то, что у нас есть реальная перспектива возврата инфляции к 2% в 2025 году, но, чтобы это случилось, многое должно пойти хорошо", - сказал он.

По словам Лагард, руководству ЕЦБ необходимо больше данных, чтобы быть уверенными в том, что инфляция взята под контроль.

"Мы на верном пути, инфляция движется к 2%, однако если и пока мы не будем уверены в том, что она устойчиво закрепится на этом уровне в среднесрочной перспективе, и у нас не будет данных, подкрепляющих эту уверенность, я бы не стала провозглашать победу, - заявила она. - Пока нет".

Курс евро к доллару США по данным на 13:10 по Баку составляет $1,0870 по сравнению с $1,0879 на закрытие предыдущей сессии.