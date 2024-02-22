Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Финансы 22.02.2024 19:51

ЕЦБ в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет, согласно его пресс-релизу.

Убыток составил 1,3 млрд евро и впервые в истории банка будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей, пишет Financial Times. В 2022 году регулятор был безубыточным.

Показатель учитывает полное высвобождение резервов в размере 6,6 млрд евро на покрытие финансовых рисков, без которого убыток был бы намного больше.

"Повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ в целях борьбы с инфляцией в еврозоне привело к росту процентных расходов по обязательствам ЕЦБ, привязанным к плавающим процентным ставкам, - говорится в пресс-релизе. - Однако процентный доход по активам ЕЦБ не вырос в той же степени и с той же скоростью, поскольку эти активы в основном имеют фиксированные процентные ставки и долгий срок погашения".

В 2023 году чистые процентные расходы регулятора составили 7,2 млрд евро против чистых процентных доходов в размере 900 млн евро годом ранее.

ЕЦБ ожидает убытков и в ближайшие несколько лет, после чего рассчитывает вернуться к стабильной прибыли.

При этом отмечается, что убыток 2023 года не повлиял на способность проводить эффективную денежно-кредитную политику, также никакие убытки вообще не влияют на способность регулятора работать эффективно и поддерживать ценовую стабильность, что является его главной задачей.

Размер баланса за минувший год сократился на 24 млрд евро, до 674 млрд евро.

ЕЦБ не выплатит дивиденды центральным банкам стран еврозоны по итогам прошлого года. В 2018-2022 годах они составляли 5,8 млрд евро.

Национальные центробанки обычно передают эти дивиденды в бюджет, отмечает FT.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, УБЫТОК


Похожие новости


Европейскому ЦБ не следует тянуть со снижением ставок ЕЦБ, вероятно, снизит ключевые ставки летом этого года - Лагард ЕЦБ не обсуждает снижение процентных ставок - Лагард ЕЦБ ожидает сохранения тренда на замедление инфляции, но допускает ее рост в ближайшие месяцы Лагард допустила рост инфляции в ближайшие месяцы ЕЦБ возьмет паузу для оценки влияния подъема ставок - Лагард ЕЦБ пока не обсуждает возможность снижения ставок - Лагард ЕЦБ может еще несколько раз повысить ставки в случае инфляционных шоков Ставки ЕЦБ будут оставаться ограничительными столько, сколько потребуется - Лагард Лагард рассчитывает, что ставки на текущих уровнях помогут ЕЦБ добиться цели по инфляции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az