Азеришыг отбирает подрядчика строительства линии энергоснабжения трех сел Агдамского района

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство 35 Кв линии электропередач для внешнего энергоснабжения сел Хыдырлы, Сарыджалы и Кянгярли Агдамского района.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 1,5 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 28 сентября.
Тендерная процедура состоится 29 сентября в 15:00.
Телефон для справок (012) 440-39-93 (внутренний 92-19). Контактное лицо – Намик Гейбатов.
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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