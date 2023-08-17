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Инфраструктура и тендеры 17.08.2023 12:34

Азеришыг отбирает подрядчика строительства линии энергоснабжения трех сел Агдамского района

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство 35 Кв линии электропередач для внешнего энергоснабжения сел Хыдырлы, Сарыджалы и Кянгярли Агдамского района.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 1,5 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 28 сентября.

Тендерная процедура состоится 29 сентября в 15:00.

Телефон для справок (012) 440-39-93 (внутренний 92-19). Контактное лицо – Намик Гейбатов.

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТЕНДЕР, АГДАМ


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