ОАЭ вошли в тройку основных поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года по сравнению с 6 месяцами 2022 года увеличился на 35,7% в количественном выражении и на 19,1% в денежном выражении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 844,99 тонн, стоимость - $14 млн 753,82 тыс.
Самая дорогая продукция, как и в 2022 году, поступает из Франции: импортировано духов и туалетной воды общим весом 47,72 т (спад на 17,1%) на сумму $4 млн 805,28 тыс. (спад на 8,8%).
В топ-3 (по стоимости поставок – ИФ) также вошли ОАЭ - 191,73 т на ($1 млн 951,84 тыс.) и Испания - 23,09 т (на $1 млн 381,17 тыс.).
За ними следуют: Китай - 314,46 т (на $1 млн 378,7 тыс.), Италия - 20,11 т (на $1 млн 357,73 тыс.), Россия - 77,39 т (на $988,04 тыс.), Турция - 99,94 т (на $972,51 тыс.), Польша - 46,54 т (на $790,17 тыс.), Великобритания - 3,35 т (на $500,67 тыс.),
Как сообщалось, в 2022 году общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды составил 1 тыс. 362,09 тонн (+6,4%), стоимость - $26 млн 511,89 тыс. (+15,6%).
Н.Аббасова
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