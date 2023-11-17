Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в январе-сентябре 2023 года по сравнению с 9 месяцами 2022 года увеличился на 38,4% в количественном выражении и на 29,7% в денежном выражении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 1 тыс. 232,61 тонн, стоимость - $21 млн 622,77 тыс.
Самая дорогая продукция, как и в 2022 году, поступает из Франции: импортировано духов и туалетной воды общим весом 73,92 т (рост на 6,5%) на сумму $7 млн 271,67 тыс. (рост на 16,5%).
В топ-3 (по стоимости поставок – ИФ) также вошли ОАЭ - 273,55 т на ($2 млн 844,29 тыс.) и Китай - 455,8 т (на $2 млн 81,24 тыс.)
За ними следуют: Италия - 29,78 т (на $1 млн 963,89 тыс.), Испания - 32,73 т (на $1 млн 801,02 тыс.), Россия – 135,44 т (на $1 млн 505,59 тыс.), Польша - 71,07 т (на $1 млн 235,16 тыс.), Турция – 131,52 т (на $1 млн 234,72 тыс.) и Великобритания - 5,22 т (на $806,19 тыс.).
Как сообщалось, в 2022 году общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды составил 1 тыс. 362,09 тонн (+6,4%), стоимость - $26 млн 511,89 тыс. (+15,6%).
Н.Аббасова
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