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АПК 19.08.2023 12:40

Азербайджан за 7 мес. направил свыше $1,2 млрд на импорт продовольствия

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-июле 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% - до $1 млрд 231 млн 182,249 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу –578 тыс. 3,7 т (рост на 34,5%) на $164 млн 684,85 тыс., кукурузу – 63 тыс. 15,58 т (рост на 59%) на $18 млн 743,13 тыс., рис – 38 тыс. 927,77 т (рост на 5,7%) на $34 млн 920,52 тыс., чай – 7 тыс. 221,38 т (спад на 14,3%) на $38 млн 283,35 тыс., плодоовощную продукцию - 198 тыс. 191,25 т (спад на 14,5%) на сумму $132 млн 728,4 тыс., мясо - 24 тыс. 282,89 т (рост на 3,1%) на сумму $46 млн 941,25 тыс., масла растительного и животного происхождения – 77 тыс. 318,64 т (спад на 8,4%) на $103 млн 500,02 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 9 тыс. 748,66 т (спад на 19%) на $54 млн 93,29 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,88% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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