Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

АПК 16.07.2023 12:15

Азербайджан в I полугодии направил свыше $1 млрд на импорт продовольствия

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-июне 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% - до $1 млрд 58 млн 429,76 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 493 тыс. 210,21 т (рост на 23,1%) на $145 млн 565,05 тыс., кукурузу – 56 тыс. 333,66 т (рост на 48,1%) на $17 млн 485 тыс., рис – 36 тыс. 430,5 т (рост на 15,4%) на $32 млн 506,86 тыс., чай – 6 тыс. 158,99 т (спад на 13,8%) на $32 млн 759,23 тыс., плодоовощную продукцию - 188 тыс. 598,06 т (спад на 15,2%) на сумму $122 млн 439,12 тыс., мясо - 21 тыс. 396,24 т (рост на 6%) на сумму $40 млн 449,09 тыс., масла растительного и животного происхождения – 65 тыс. 424,15 т (спад на 20,5%) на $89 млн 16,57 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 8 тыс. 501,43 т (спад на 21,1%) на $47 млн 19,18 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,91% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ, ТАМОЖНЯ


Похожие новости


Азербайджан увеличил за I квартал расходы на импорт продовольствия на 19% Азербайджан увеличил в январе расходы на импорт продовольствия на 13% Азербайджан увеличил в 2022г расходы на импорт продовольствия на 22% Азербайджан увеличил за 11 мес. расходы на импорт продовольствия на 23% Азербайджан увеличил за 9 мес. расходы на импорт продовольствия на 22% Азербайджан в январе-июле увеличил расходы на импорт продовольствия на 18% Азербайджан в I полугодии увеличил расходы на импорт продовольствия на 16% Азербайджан в январе-мае увеличил расходы на импорт продовольствия на 16% Азербайджан в январе-апреле увеличил расходы на импорт продовольствия на 11% Азербайджан в I квартале увеличил импорт продовольствия на 8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az