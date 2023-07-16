Азербайджан в I полугодии направил свыше $1 млрд на импорт продовольствия

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-июне 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% - до $1 млрд 58 млн 429,76 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 493 тыс. 210,21 т (рост на 23,1%) на $145 млн 565,05 тыс., кукурузу – 56 тыс. 333,66 т (рост на 48,1%) на $17 млн 485 тыс., рис – 36 тыс. 430,5 т (рост на 15,4%) на $32 млн 506,86 тыс., чай – 6 тыс. 158,99 т (спад на 13,8%) на $32 млн 759,23 тыс., плодоовощную продукцию - 188 тыс. 598,06 т (спад на 15,2%) на сумму $122 млн 439,12 тыс., мясо - 21 тыс. 396,24 т (рост на 6%) на сумму $40 млн 449,09 тыс., масла растительного и животного происхождения – 65 тыс. 424,15 т (спад на 20,5%) на $89 млн 16,57 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 8 тыс. 501,43 т (спад на 21,1%) на $47 млн 19,18 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,91% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова