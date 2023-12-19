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АПК 19.12.2023 12:36

Азербайджан за 11 мес. направил около $2 млрд на импорт продовольствия

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-ноябре 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% - до $1 млрд 978 млн 667,8 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу –1 млн 94 тыс. 975,23 т (спад на 6,2%) на $283 млн 377,8 тыс., кукурузу – 65 тыс. 552,59 т (рост на 6,8%) на $19 млн 375,23 тыс., рис – 50 тыс. 959,01 т (рост на 5,7%) на $46 млн 378,03 тыс., чай – 12 тыс. 477,11 т (спад на 5,2%) на $64 млн 771,51 тыс., плодоовощную продукцию - 312 тыс. 660,98 т (спад на 8,6%) на сумму $200 млн 831,3 тыс., мясо - 38 тыс. 286,67 т (спад на 0,2%) на сумму $78 млн 555,98 тыс., масла растительного и животного происхождения – 137 тыс. 601,82 т (рост на 3,7%) на $171 млн 3,19 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 14 тыс. 916,24 т (спад на 11,9%) на $83 млн 505,01 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,51% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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