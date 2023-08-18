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Внешняя политика 18.08.2023 16:38

Азербайджан стремится к углублению политического диалога с Китаем – Амирбеков

В Баку считают Китай стратегическим партнером, стремятся к углублению политического диалога с Пекином, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Азербайджан рассматривает Китай как стратегического партнера», - заявил Амирбеков в интервью китайскому телеканалу «Феникс».

Он сообщил, что прибыл в Китай для того, чтобы подчеркнуть стремление Баку к углублению и укреплению политического диалога с Пекином и проинформировать об азербайджанской оценке текущей ситуации и перспектив мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил роль Китая в международных отношениях.

Амирбеков заявил, что в Азербайджане считают Китай дружественной страной.

«Мы были бы очень рады, если Китай и китайцы рассмотрят Азербайджан как новое привлекательное туристическое направление, поэтому договорились о скором возобновлении прямого авиасообщения между странами», - добавил он.

Говоря об инициативе «Один пояс - один путь», представитель президента Азербайджана отметил, что в Баку ее полностью поддерживают.

Р.Керимов

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Тэги: КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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