Завотделом международных связей ЦК КПК обсудил с Блинкеном двухсторонние отношения и международные проблемы - МИД КНР

Завотделом международных связей ЦК КПК Лю Цзиньтао на встрече в Вашингтоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном китайско-американские отношения и мировые проблемы, сообщило информационное управление МИД КНР.

"Стороны заявили, что они продолжат укреплять диалог и сотрудничество, будут содействовать реализации важного консенсуса и результатов встречи глав государств двух стран в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

Они отметили готовность к продолжению диалога и сотрудничества, отметили в МИД Китая.

В сообщении госдепартамента США о встрече говорится, что "стороны провели конструктивную дискуссию по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая области потенциального сотрудничества и области разногласий".

Блинкен "подтвердил важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море", что, как отмечают наблюдатели, совпало с проходящими на Тайване в субботу выборами главы администрации острова.

Они также обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, включая Украину, КНДР, Ближний Восток.

Госсекретарь "подчеркнул важность урегулирования дел американских граждан, которые незаконно задержаны или которым запрещен выезд из Китая, и поднял вопрос об обеспокоенности США по поводу нарушений прав человека в КНР", сообщает Госдепартамент.