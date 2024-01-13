Завотделом международных связей ЦК КПК обсудил с Блинкеном двухсторонние отношения и международные проблемы - МИД КНР

Завотделом международных связей ЦК КПК Лю Цзиньтао на встрече в Вашингтоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном китайско-американские отношения и мировые проблемы, сообщило информационное управление МИД КНР.
"Стороны заявили, что они продолжат укреплять диалог и сотрудничество, будут содействовать реализации важного консенсуса и результатов встречи глав государств двух стран в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.
Они отметили готовность к продолжению диалога и сотрудничества, отметили в МИД Китая.
В сообщении госдепартамента США о встрече говорится, что "стороны провели конструктивную дискуссию по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая области потенциального сотрудничества и области разногласий".
Блинкен "подтвердил важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море", что, как отмечают наблюдатели, совпало с проходящими на Тайване в субботу выборами главы администрации острова.
Они также обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам, включая Украину, КНДР, Ближний Восток.
Госсекретарь "подчеркнул важность урегулирования дел американских граждан, которые незаконно задержаны или которым запрещен выезд из Китая, и поднял вопрос об обеспокоенности США по поводу нарушений прав человека в КНР", сообщает Госдепартамент.
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