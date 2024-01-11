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Представители США и Китая обсудили в Вашингтоне Ближний Восток, Украину и Тайвань - Белый дом

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер провел встречу в Вашингтоне с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, сообщил Белый дом.

Согласно сообщению, стороны обсудили "вопросы глобальной и региональной безопасности", включая "вызовы на Ближнем Востоке", ситуацию вокруг Украины и "проблемы" Тайваньского пролива.

Уточняется, что Файнер "подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море".

"Эта встреча стала частью продолжающихся усилий по поддержанию открытыми линий коммуникации и ответственному управлению конкуренцией", - подчеркнули в Белом доме.

Отмечается, что Файнер и Лю Цзяньчао провели "откровенные и конструктивные дискуссии", а также "подтвердили поддержку продолжения дипломатии на высоком уровне и взаимодействия между США и КНР".

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Тэги: США, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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