Представители США и Китая обсудили в Вашингтоне Ближний Восток, Украину и Тайвань - Белый дом

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер провел встречу в Вашингтоне с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, сообщил Белый дом.
Согласно сообщению, стороны обсудили "вопросы глобальной и региональной безопасности", включая "вызовы на Ближнем Востоке", ситуацию вокруг Украины и "проблемы" Тайваньского пролива.
Уточняется, что Файнер "подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море".
"Эта встреча стала частью продолжающихся усилий по поддержанию открытыми линий коммуникации и ответственному управлению конкуренцией", - подчеркнули в Белом доме.
Отмечается, что Файнер и Лю Цзяньчао провели "откровенные и конструктивные дискуссии", а также "подтвердили поддержку продолжения дипломатии на высоком уровне и взаимодействия между США и КНР".
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