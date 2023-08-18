AZAL в конце сентября возобновит полеты в Женеву

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с 30 сентября возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и субботам.
Авиабилеты можно забронировать на сайте компании www.azal.az или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.
Р.Ахмедов
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