Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

Дальнее зарубежье 20.08.2023 14:05

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары во Франции распространили на 49 департаментов

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что в воскресенье "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - установлен в 49 департаментах Франции.

Накануне такой уровень объявлялся для 28 департаментов (из 96 европейской части страны).

В течение воскресенья на юге Франции ожидается жара до 38 градусов по Цельсию. В долине Роны прогнозируется выше 40 градусов.

"В масштабе Франции этот эпизод может оказаться самым жарким за лето 2023 года, а также одним из самых поздних с таким уровнем температур", - сообщает Метео-Франс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА, МЕТЕОРОЛОГИ


Похожие новости


Во Франции из-за новой волны жары возобновляются лесные пожары На Францию надвигается новая волна аномальной жары В 38 департаментах Франции объявили «оранжевую» степень погодной опасности Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az