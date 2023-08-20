«Оранжевый» уровень опасности из-за жары во Франции распространили на 49 департаментов

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что в воскресенье "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - установлен в 49 департаментах Франции.
Накануне такой уровень объявлялся для 28 департаментов (из 96 европейской части страны).
В течение воскресенья на юге Франции ожидается жара до 38 градусов по Цельсию. В долине Роны прогнозируется выше 40 градусов.
"В масштабе Франции этот эпизод может оказаться самым жарким за лето 2023 года, а также одним из самых поздних с таким уровнем температур", - сообщает Метео-Франс.
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