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Дальнее зарубежье 21.08.2023 22:50

Во Францию вновь пришла сильная жара

Жаркая погода - с самыми высокими за это лето температурами - установилась во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ожидается, что во вторник и среду температура на юге Франции достигнет максимума за этот год: столбик термометра поднимется до отметки в 40 градусов по Цельсию.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что во вторник в долине реки Рона температура может достичь 40 - 42 градусов по Цельсию, что станет рекордом для этой области.

Власти 50 из 96 департаментов Франции объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с жарой. Предполагается, что в ближайшие дни в некоторых департаментах уровень опасности поднимут до "красного" - максимального.

В связи с аномально жаркой и сухой погодой власти департамента Гар на юге Франции закрыли доступ к лесам из-за высокого риска возникновения природных пожаров.

Тем временем в коммуне Шанус в юго-восточной части Франции около 260 пожарных пытаются локализовать природный пожар, уже уничтоживший около 120 га леса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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