Во Францию вновь пришла сильная жара

Жаркая погода - с самыми высокими за это лето температурами - установилась во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.
Ожидается, что во вторник и среду температура на юге Франции достигнет максимума за этот год: столбик термометра поднимется до отметки в 40 градусов по Цельсию.
Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила, что во вторник в долине реки Рона температура может достичь 40 - 42 градусов по Цельсию, что станет рекордом для этой области.
Власти 50 из 96 департаментов Франции объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с жарой. Предполагается, что в ближайшие дни в некоторых департаментах уровень опасности поднимут до "красного" - максимального.
В связи с аномально жаркой и сухой погодой власти департамента Гар на юге Франции закрыли доступ к лесам из-за высокого риска возникновения природных пожаров.
Тем временем в коммуне Шанус в юго-восточной части Франции около 260 пожарных пытаются локализовать природный пожар, уже уничтоживший около 120 га леса.
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