Во Франции ожидают рекордную 35-градусную жару

На юго-западе Франции ожидают в понедельник аномальную жару, сообщают французские метеорологические службы.

Согласно их прогнозу, воздух в Бордо и Биаррице в течение дня прогреется до 35-градусов по Цельсию.

Рекордным показателем для октября считается показатель в 35 градусов, зафиксированный 15 октября 1988 года в Аяччо на Корсике.

В Meteo-France сообщили, что средняя температура в понедельник, вероятно, будет на 6 градусов по Цельсию выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что жители Испании и Португалии также столкнулись с аномально жаркой для этого времени года погодой.