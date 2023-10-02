Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 02.10.2023 15:02

Во Франции ожидают рекордную 35-градусную жару

На юго-западе Франции ожидают в понедельник аномальную жару, сообщают французские метеорологические службы.

Согласно их прогнозу, воздух в Бордо и Биаррице в течение дня прогреется до 35-градусов по Цельсию.

Рекордным показателем для октября считается показатель в 35 градусов, зафиксированный 15 октября 1988 года в Аяччо на Корсике.

В Meteo-France сообщили, что средняя температура в понедельник, вероятно, будет на 6 градусов по Цельсию выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что жители Испании и Португалии также столкнулись с аномально жаркой для этого времени года погодой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Во Францию вновь пришла сильная жара «Оранжевый» уровень опасности из-за жары во Франции распространили на 49 департаментов Во Франции из-за новой волны жары возобновляются лесные пожары На Францию надвигается новая волна аномальной жары В 38 департаментах Франции объявили «оранжевую» степень погодной опасности Жара во Франции побила абсолютный рекорд - 44,3 градуса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az