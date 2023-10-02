Во Франции ожидают рекордную 35-градусную жару

На юго-западе Франции ожидают в понедельник аномальную жару, сообщают французские метеорологические службы.
Согласно их прогнозу, воздух в Бордо и Биаррице в течение дня прогреется до 35-градусов по Цельсию.
Рекордным показателем для октября считается показатель в 35 градусов, зафиксированный 15 октября 1988 года в Аяччо на Корсике.
В Meteo-France сообщили, что средняя температура в понедельник, вероятно, будет на 6 градусов по Цельсию выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что жители Испании и Португалии также столкнулись с аномально жаркой для этого времени года погодой.
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