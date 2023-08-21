Банки в Азербайджане за 7 мес. сократили активы на 4,6%, прибыль – увеличили на 33%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 июля 2023 года оцениваются в 44 млрд 880,3 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе-июле активы банков сократились на 4,6%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в июле 2023 года по сравнению с июнем суммарные активы банков сократились на 0,8% или 338 млн манатов.

Объем средств банков на коррсчетах в Центробанке за 7 месяцев сократился на 46,2% - до 3 млрд 401,8 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец июля составил 21 млрд 372 млн манатов (рост на 10,9% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 839,1 млн манатов (рост на 3,9% - ИФ).

Обязательства банков равны 39 млрд 41,2 млн манатов (спад на 5,8%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 107,7 млн манатов (спад в 2,1 раза). Депозитный портфель в банках составляет 31 млрд 841,1 млн манатов (спад на 5,7%), в том числе вклады населения - 12 млрд 429,3 млн манатов (рост на 8,2%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-июле 2023 года составила 655,3 млн манатов (рост на 33% по сравнению с 7 месяцами 2022 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 976,2 млн манатов (рост на 33,1%), в том числе 1 млрд 456,9 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,3%).

Непроцентные доходы банков составили 738,1 млн манатов (рост на 14,1%).

Процентные расходы банков составили 478,3 млн манатов (рост на 35,6%), в том числе по депозитам – 341,4 млн манатов (рост на 39,3%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 271 млн манатов (рост на 25,9%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-июля составила 931,4 млн манатов (рост на 25,6%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 818,7 млн манатов (рост на 22,8%), выплаты по налогу на прибыль – 163,4 млн манатов (рост на 43,2%).

На 31 июля 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 24 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г - в 10 банках).

В целом, банки имеют сеть из 486 филиалов (спад на 0,2% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 86 отделений (91 - на конец 2022г).

В банковском секторе Азербайджана работют 23,319 тыс. человек (рост на 2,4% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

А.Азизов