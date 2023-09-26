Банки в Азербайджане за 8 мес. сократили активы на 3,6%, прибыль – увеличили на 22,9%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 августа 2023 года оцениваются в 45 млрд 358,7 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе-августе активы банков сократились на 3,6%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в августе 2023 года по сравнению с июлем суммарные активы банков увеличились на 1,1% или 478,4 млн манатов.

Объем средств банков на коррсчетах в Центробанке за 8 месяцев сократился на 41,2% - до 3 млрд 719,3 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец августа составил 21 млрд 814,2 млн манатов (рост на 11,3% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 884,6 млн манатов (рост на 4,7% - ИФ).

Обязательства банков равны 39 млрд 474,1 млн манатов (спад на 4,7%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 107,7 млн манатов (спад в 2,1 раза). Депозитный портфель в банках составляет 31 млрд 998,7 млн манатов (спад на 5,2%), в том числе вклады населения - 12 млрд 276 млн манатов (рост на 6,9%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-августе 2023 года составила 724,2 млн манатов (рост на 22,9% по сравнению с 8 месяцами 2022 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 2 млрд 279,5 млн манатов (рост на 32,8%), в том числе 1 млрд 680,2 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,3%).

Непроцентные доходы банков составили 860,9 млн манатов (рост на 12,9%).

Процентные расходы банков составили 553,7 млн манатов (рост на 35,1%), в том числе по депозитам – 395,2 млн манатов (рост на 38,9%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 484,5 млн манатов (рост на 25,4%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-августа составила 1 млрд 65 млн манатов (рост на 25,2%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 911,6 млн манатов (рост на 25,7%), выплаты по налогу на прибыль – 187,4 млн манатов (рост на 38%).

На 31 августа 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 24 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г - в 10 банках).

В целом, банки имеют сеть из 488 филиалов (рост на 0,2% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 89 отделений (91 - на конец 2022г).

В банковском секторе Азербайджана работают 23,491 тыс. человек (рост на 3,1% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

А.Азизов