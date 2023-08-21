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Финансы 21.08.2023 12:15

Внешние обязательства банков в Азербайджане за 7 мес. выросли на 32%, в июле – сократились на 9%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 июля 2023 года оцениваются в 2 млрд 331,2 млн манатов, что на 32,3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в июле внешние обязательства банков сократились на 9,3% или на 238,6 млн манатов (в июне: +14,7 млн манатов).

По данным Центробанка, на конец июля чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 3 млрд 597,1 млн манатов, что на 44% меньше показателя на конец 2022 года.

При этом в июле чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 15,4% или на 654,2 млн манатов (в июле: - 1 млрд 193,9 млн манатов).

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы - на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец июля 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВНЕШНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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