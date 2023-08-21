Внешние обязательства банков в Азербайджане за 7 мес. выросли на 32%, в июле – сократились на 9%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 июля 2023 года оцениваются в 2 млрд 331,2 млн манатов, что на 32,3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
При этом в июле внешние обязательства банков сократились на 9,3% или на 238,6 млн манатов (в июне: +14,7 млн манатов).
По данным Центробанка, на конец июля чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 3 млрд 597,1 млн манатов, что на 44% меньше показателя на конец 2022 года.
При этом в июле чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 15,4% или на 654,2 млн манатов (в июле: - 1 млрд 193,9 млн манатов).
В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы - на 10,7%.
Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.
В Азербайджане на конец июля 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.
Р.Ахмедов
Армянские НВФ в Карабахе применили радиопомехи, в результате произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS самолета AZAL – Минобороны Азербайджана
Президент Республики Сербской осенью посетит Баку
Минобороны Азербайджана сообщает о втором за сутки обстреле позиций азербайджанской армии на границе с Арменией
Банки-агенты АИКГФ за 7 мес. увеличили ипотечное кредитование на 19%
Meta в начале недели запустит веб-версию Threads - WSJ
BDU потратит около 12,4 млн манатов на закупку лабораторного и ИКТ-оборудования, реагентов
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Южная Корея и США начали крупномасштабные совместные военные учения в районе Корейского полуострова
На президентских выборах в Гватемале победил Бернардо Аревало - высший избирательный суд
Резников анонсировал встречу в формате Рамштайн 17-24 сентября
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС