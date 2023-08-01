Внешние обязательства банков в Азербайджане в I полугодии выросли на 46%, в июне - на 0,6%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 30 июня 2023 года оцениваются в 2 млрд 569,8 млн манатов, что на 45,9% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в июне внешние обязательства банков выросли на 0,6% или на 14,7 млн манатов (в мае: +11,1 млн манатов).

По данным Центробанка, на конец июня чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 4 млрд 251,3 млн манатов, что на 33,9% меньше показателя на конец 2022 года.

При этом в июне чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 21,9% или на 1 млрд 193,9 млн манатов (в мае - на 22,5 млн манатов).

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы - на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец июня 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.

Х.Насирзаде