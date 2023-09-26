Внешние обязательства банков в Азербайджане за 8 мес. выросли на 33,5%, в августе – на 0,9%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 августа 2023 года оцениваются в 2 млрд 353,1 млн манатов, что на 33,5% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
При этом в августе внешние обязательства банков сократились на 9,3% или на 238,6 млн манатов (в июле: - 238,6 млн манатов).
По данным Центробанка, на конец августа чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 3 млрд 37,5 млн манатов, что в 2,1 раза меньше показателя на конец 2022 года.
При этом в августе чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 15,6% или на 559,6 млн манатов (в июле: - 654,2 млн манатов).
В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы - на 10,7%.
Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.
В Азербайджане на конец августа 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.
Р.Ахмедов
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