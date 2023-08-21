Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом Chandrayaan-2

Посадочный модуль индийской межпланетной лунной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") успешно установил связь с орбитальным аппаратом Chandrayaan-2 ("Чандраян-2"), сообщила в понедельник Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Орбитальный аппарат Chandrayaan-2 официально поприветствовал посадочный модуль Chandrayaan-3. Между ними установлена двухсторонняя связь", - говорится в сообщении организации.

Спуск модуля к лунной поверхности специалисты рассчитывают начать 23 августа в 15:15 мск.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля в 14:35 по местному времени (в 13:05 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.

5 августа станция была выведена на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль Vikram успешно отделился от перелётного модуля.

По плану организации, посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер Pragyan, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.