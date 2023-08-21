Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

Лобовое столкновение двух легковушек на трассе в Ростовской области унесло жизнь восьми человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", - написал Голубев.