Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

Лобовое столкновение двух легковушек на трассе в Ростовской области унесло жизнь восьми человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", - написал Голубев.
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