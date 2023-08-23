Индия опубликовала первый снимок с поверхности Луны

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первый снимок с поверхности Луны, сделанный посадочным модулем "Викрам" автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3").
На опубликованном в социальной сети X (бывшей Twitter) изображении видна поверхность Луны, ножка аппарата и её тень.
"Chandrayaan-3" выбрала относительно ровную область лунной поверхности", - отметили в организации.
Посадка аппарата была осуществлена в 18:02 по индийскому времени (в 16:32 по бакинскому времени) в районе неизведанного Южного полюса Луны.
Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.
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