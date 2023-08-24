Двое сотрудников ПО «Азнефть» скончались в ходе ремонтных работ на морском нефтепромысле SOCAR

Двое сотрудников производственного объединения «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ) скончались в четверг в результате несчастного случая в ходе ремонтных работ в море, сообщает азербайджанское агентство Report.
«В ходе проведения ремонтных работ на аварийном участке пункта по сбору нефти на первом промысле нефтегазодобывающего управления им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» в четверг двое работников упали в море в результате обрушения бетонных плит и утонули», - отмечает агентство.
В результате несчастного случая скончались монтажник Агамамедов Ширван (1960 г.р.) и сварщик Шамо Нариманов (1984 г.р.)
В результате поисково-спасательных работ тела обоих погибших обнаружены и извлечены из воды.
Н.Аббасова
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