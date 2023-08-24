Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.018 GBR   2.163 TRY   0.0625

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 78.89 -0.75 Brent 83.21 -0.82

ТЭК 24.08.2023 12:54

Двое сотрудников ПО «Азнефть» скончались в ходе ремонтных работ на морском нефтепромысле SOCAR

Двое сотрудников производственного объединения «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ) скончались в четверг в результате несчастного случая в ходе ремонтных работ в море, сообщает азербайджанское агентство Report.

«В ходе проведения ремонтных работ на аварийном участке пункта по сбору нефти на первом промысле нефтегазодобывающего управления им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» в четверг двое работников упали в море в результате обрушения бетонных плит и утонули», - отмечает агентство.

В результате несчастного случая скончались монтажник Агамамедов Ширван (1960 г.р.) и сварщик Шамо Нариманов (1984 г.р.)

В результате поисково-спасательных работ тела обоих погибших обнаружены и извлечены из воды.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, СОТРУДНИКИ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


В I полугодии из-за COVID-19 удаленно работали 29% сотрудников SOCAR Один из сотрудников SOCAR, пострадавших при разведочных работах на море, остается в реанимации - Минздрав Три сотрудника SOCAR пропали без вести в море из-за урагана SOCAR трудоустроила свыше 6 тыс. человек, сокращенных в результате структурных преобразований в подразделениях компании SOCAR начало трудоустройство сотрудников из реформированных подразделений Сотрудники SOCAR получили медали и ордена, присвоенные президентом Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az