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Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 78.89 -0.75 Brent 83.21 -0.82

ТЭК 24.08.2023 19:15

Нефть дешевеет после выхода данных по рынку труда США

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 4 цента (0,05%) и составили $78,85 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,3% в ходе торгов в четверг, что снижает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

Ранее в четверг министерство труда США сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на 10 тыс. - до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.

Сильные данные по рынку труда повышают вероятность подъема процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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