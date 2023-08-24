Нефть дешевеет после выхода данных по рынку труда США

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 4 цента (0,05%) и составили $78,85 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,3% в ходе торгов в четверг, что снижает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.
Ранее в четверг министерство труда США сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на 10 тыс. - до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.
Сильные данные по рынку труда повышают вероятность подъема процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.
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