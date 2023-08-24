Пентагон планирует в сентябре начать обучение украинских пилотов на F-16 в США

Пентагон намеревается в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США, сообщает в четверг The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
"Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США", - информирует газета.
Источник уточнил, что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную летную подготовку в штате Аризона.
При этом не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально отрядила для обучения в Европе, или это будет другая группа обучаемых.
Ожидается, что о решении официально объявят позднее в четверг, приурочив его ко Дню независимости Украины.
На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы одобрить передачу Украине F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков.
Со своей стороны, представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области.
В четверг премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о планах Осло направить Украине истребители F-16. До этого Нидерланды и Дания уже пообещали снабдить украинских военных F-16.
F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.
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