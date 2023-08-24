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Пентагон в октябре начнет обучать в США украинских летчиков пилотированию F-16

США в октябре начнут тренировать у себя украинцев пилотированию истребителей F-16, но до этого в сентябре устроят для них курсы английского языка, заявил в четверг представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Тренировки пилотов на F-16 начнутся в октябре на базе ВВС Нацгвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, после обучения пилотов английскому языку в сентябре", - сказал Райдер на брифинге.

Он отметил, что, хотя часть летчиков, вероятно, знает английский язык, необходимо улучшить языковые навыки для понимания того, как функционируют истребители. Райдер уточнил, что обучение английскому языку пройдет в Сан-Антонио (штат Техас).

"Мы ожидаем, что в обучении примут участие несколько пилотов и десятки технических специалистов", - добавил представитель Минобороны США.

В Пентагоне также сообщили, что Вашингтон продолжит активные консультации с Данией, Нидерландами и другими европейскими союзниками по проведению этих тренировок.

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Тэги: США, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ТРЕНИРОВКИ


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