В Азербайджане на ремонт ряда образовательных учреждений направят около 13 млн манатов

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит 12,766 млн манатов на ремонт ряда образовательных учреждений. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с компаниями «ELITE CONSTRUCTION» (на сумму 4,484 млн манатов), «DMC ALYANS QRUP» (1,263 млн манатов), «UNIVERSAL-S» (3,813 млн манатов) и «TURAN.I.O» (3,206 млн манатов). Срок выполнения работ по контракту – 3 месяца. Р.Керимов

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