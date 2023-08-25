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Наука и образование 25.08.2023 11:24

В Азербайджане на ремонт ряда образовательных учреждений направят около 13 млн манатов

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит 12,766 млн манатов на ремонт ряда образовательных учреждений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с компаниями «ELITE CONSTRUCTION» (на сумму 4,484 млн манатов), «DMC ALYANS QRUP» (1,263 млн манатов), «UNIVERSAL-S» (3,813 млн манатов) и «TURAN.I.O» (3,206 млн манатов).

Срок выполнения работ по контракту – 3 месяца.

Р.Керимов

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, РЕМОНТ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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