Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации

Глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес, поцеловавший футболистку после победы женской сборной на чемпионате мира, отказывается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны правительства, сообщает в пятницу Associated Press.
"Я не уйду в отставку", - сказал он четыре раза подряд, выступая на экстренной генеральной ассамблее федерации, после чего заявил, что стал жертвой охоты на ведьм, спровоцированной "фальшивыми феминистками".
По его утверждениям, он поцеловал девушку так же, как мог бы поцеловать своих дочерей. Рубиалес заявил о намерении защищать свою честь в суде.
Заместитель премьер-министра Испании Йоланда Диас, комментируя его выступление, продолжила настаивать на том, чтобы Рубиалес покинул свой пост. Она назвала случившееся на ассамблее "неприемлемым".
Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес публично осудил Рубиалеса, заявив, что "нашей стране все еще предстоит долгий путь в вопросе равенства и уважения между мужчинами и женщинами".
"Его извинений недостаточно, он должен быть более четким и решительным в своих извинениях", - заявил Санчес.
При этом он отметил, что федерация футбола не входит в структуру правительства Испании, а потому на назначение или увольнение главы власти повлиять не могут.
Во время церемонии награждения на женском чемпионате мира 20 августа после победы сборной Испании 46-летний Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже он извинился и отметил, что поцелуй произошел при взаимном согласии. Сама футболистка заявила, что "мне не понравилось, но что я могла сделать?" После этого некоторые СМИ сообщили, что федерация вынудила Эрмосо приуменьшить серьезность инцидента.
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