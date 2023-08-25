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25.08.2023 20:10

В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заложил фундамент села Зар Кельбаджарского района, которое будет рассчитано на 855 семей, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о том, что под закладку населенного пункта с учетом 20-летней перспективы и последующего развития предусматривается выделить земельный участок площадью более 243 гектаров.

На первом этапе планируется строительство одноэтажных частных домов для переселения в село 547 семей. Из 547 домов, которые намечено построить, 131 будут двухкомнатными, 289 - трехкомнатными, 92 - четырехкомнатными и 35 - пятикомнатными. Здесь также будет построена школа на 528 ученических мест и детский сад на 100 мест.

В селе планируется провести работы по благоустройству и озеленению, для освещения домов и улиц здесь собираются использовать "зеленую" энергию.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕЛО, ФУНДАМЕНТ


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