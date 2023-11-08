Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

08.11.2023 22:12

В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе, которое будет рассчитано на 2 тысячи человек, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, информируя главу государства о предстоящих работах, отметил, что в административную территорию села, расположенного на юго-западе района в 10 километрах от Физулинского международного аэропорта, входят села Ял-Пирахмеди и Сардарлы. Общая проектируемая территория села Гаргабазар составляет 152,6 гектара. В этот населенный пункт планируется переселить 2 тысячи человек, построить в общей сложности 527 индивидуальных домов.

На первом этапе под строительство села отведен земельный участок в 35,5 гектара для возведения 181 индивидуального дома. На этом этапе в этот населенный пункт планируется переселить 181 семью - 629 человек.

Согласно планам, в селе будут построены многофункциональное административное здание, площадь флага, дом культуры, кафе-ресторан, церемониальный дом, аптека, спортивный клуб, семейно-оздоровительный центр, средняя школа на 384 ученических места, детский сад на 128 мест, зоны отдыха и озеленения, рыночный комплекс, библиотека, торговый объект, гостевой дом, мечеть и другие объекты, а также восстановлены такие исторические памятники архитектуры как караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕЛО, ФУНДАМЕНТ


Похожие новости


Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт в зоне карабахского конфликта - Минобороны В Джоджуг Марджанлы будет построена мечеть, похожая на Шушинскую – глава УМК Около 200 семей вынужденных переселенцев в Азербайджане смогут заселиться в Джоджуг Марджанлы до конца 2017 года Азербайджан намерен привлечь международные структуры к восстановлению села Джоджуг Марджанлы – глава МИД Международному сообществу следует увидеть, что собой представляют зверства армян – президент Азербайджана Международные структуры окажут Азербайджану помощь по восстановлению освобожденных от оккупации территорий – вице-премьер Азербайджан организует визит иностранных дипмиссий в село в зоне карабахского конфликта Президент Алиев выделил средства на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az