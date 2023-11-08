В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе, которое будет рассчитано на 2 тысячи человек, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, информируя главу государства о предстоящих работах, отметил, что в административную территорию села, расположенного на юго-западе района в 10 километрах от Физулинского международного аэропорта, входят села Ял-Пирахмеди и Сардарлы. Общая проектируемая территория села Гаргабазар составляет 152,6 гектара. В этот населенный пункт планируется переселить 2 тысячи человек, построить в общей сложности 527 индивидуальных домов.
На первом этапе под строительство села отведен земельный участок в 35,5 гектара для возведения 181 индивидуального дома. На этом этапе в этот населенный пункт планируется переселить 181 семью - 629 человек.
Согласно планам, в селе будут построены многофункциональное административное здание, площадь флага, дом культуры, кафе-ресторан, церемониальный дом, аптека, спортивный клуб, семейно-оздоровительный центр, средняя школа на 384 ученических места, детский сад на 128 мест, зоны отдыха и озеленения, рыночный комплекс, библиотека, торговый объект, гостевой дом, мечеть и другие объекты, а также восстановлены такие исторические памятники архитектуры как караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса.
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