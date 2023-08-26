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Внутренняя политика 26.08.2023 12:03

Алиев принял участие в праздничных торжествах «День города Лачин»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованных Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничных торжествах "День города Лачин", состоявшихся на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачин.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАЧИН, ТОРЖЕСТВА, ПРЕЗИДЕНТ


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