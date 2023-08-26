Алиев ознакомился с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились здесь с жителями села. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. В.Алиев

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