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Внутренняя политика 26.08.2023 11:52

Алиев ознакомился с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились здесь с жителями села.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЛАЧИН, ЗАБУХ


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