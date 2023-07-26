В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги, потребовав от Еревана отказаться от территориальных претензий к Баку и вывести свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана.
"Армения занимается политическими манипуляциями и спекуляциями на теме Лачинской дороги, по которой возможна организация медицинской эвакуации и снабжения", - написал Гаджиев в среду в твиттере по итогам встречи с послами ЕС, Турции, США, Швейцарии, в ходе которой, сообщил помощник президента, он проинформировал собеседников о ситуации.
Гаджиев отметил, что "в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что дорога Агдам-Ханкенди будет использоваться" для организации поставок, добавив, что "настаивать на использовании только Лачинской дороги, но отказываться от Агдамской дороги, блокировать дорогу и политизировать этот вопрос - неприемлемо".
По его словам, "марионеточные "лидеры" сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках ради собственных политических амбиций".
"Вместо театральных сцен и показного подвоза грузовиков к пункту пропуска "Лачин" Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, вывести части своих сил из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.
Он также заметил, что необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил в Карабахе.
"Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения в Азербайджан. Другого пути нет! Игра окончена!" - заключил Гаджиев.
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