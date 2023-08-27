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Дальнее зарубежье 27.08.2023 14:20

В Румынии подготовят украинских пилотов для управления истребителями

Румыния в настоящий момент участвует в подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 стран – членов НАТО и планирует вскоре получить все нужные документы, заявил румынский премьер Марчел Чолаку. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам премьер-министра Румынии, осталось получить разрешения для обучения пилотов истребителей на территории страны.

«Ожидаю оформления документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие [на этом пути]», — сказал премьер. «Насколько нам известно, логистика подготовлена», — пояснил Чолаку.

По его словам, увеличение военных и инфраструктурных расходов, касающихся Украины, серьезно сказывается на бюджете Румынии. В Центробанке страны не исключили, что дефицит бюджета может подскочить в 2023 году до 7,5% ВВП.

В.Алиев

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Тэги: РУМЫНИЯ, УКРАИНА, ПОДГОТОВКА, ПИЛОТЫ


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