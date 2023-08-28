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ТЭК 28.08.2023 23:13

Румыния хочет довести экспорт украинского зерна до 4 млн т в месяц

Румыния удвоит пропускную способность своего главного черноморского порта - Констанцы и судоходных путей на Дунае в течение двух месяцев, чтобы помочь Украине экспортировать зерно, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times.

Премьер Румынии считает, что этот план будет реализован независимо от ситуации в украинских портах на другом берегу Дуная, на границе с Румынией.

"В 2023 году Украина будет иметь около 40 млн тонн зерна на экспорт. (...) Мы мобилизовались как могли", - сказал он.

По словам Чолаку, увеличение пропускной способности порта Констанца и других маршрутов позволит экспорту украинского зерна достигнуть 4 млн тонн в месяц.

В настоящее время осуществляются инвестиции в Сулинский канал. Кроме того, существуют и другие решения, например, разрешить судам ночной транзит с октября и нарастить грузовые перевозки минимум до 14 судов в день. Увеличение вдвое размера барж также "означает, что Украине не придется так часто использовать зерновые склады", сказал он.

Премьер отметил, что Румыния откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов.

Увеличение инфраструктурных и других расходов, связанных с конфликтом на Украине, оказывает влияние на румынский бюджет. Центральный банк Румынии прогнозирует, что дефицит бюджета подскочит до 7,5% ВВП в этом году, что намного превышает целевой показатель в 4,4%, а также показатель 2022 года в 6,2%.

Чолаку намерен на текущей неделе встретиться с представителями ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить меры по устранению дефицита финансирования. Он заявил, что "нет никакой возможности", чтобы ЕС сократил финансирование Румынии, чтобы навязать Бухаресту более жесткую экономию.

"Нам пришлось реорганизовать бюджет, чтобы помочь украинским поставкам", - сказал премьер-министр и добавил, что постарается добиться одобрения ЕС на исключение из расчета дефицита бюджета статей, связанных с военной операцией на Украине.

"Это были непредвиденные расходы", - резюмировал Чолаку.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), экспорт зерна из Украины в новом сезоне 2023/2024 может составить почти 48 млн тонн, тогда как в прошлом сезоне, который завершился 30 июня, по оценке УЗА, он достиг 58 млн тонн.

Порт Констанца расположен на западном побережье Черного моря. Порт в 2022 году обработал 68,24 млн тонн грузов (рост на 11,5% к показателю 2021 года).

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Тэги: РУМЫНИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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