Румыния ожидает подписания протоколов для начала обучения украинских пилотов на F-16

Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, предоставленных членами НАТО, и ожидает необходимых документов, разрешающих начать их обучение, сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью изданию Financial Times.

"Я ожидаю подписания протоколов (для пилотов) в ближайшие несколько дней, что является последним препятствием", - сказал он.

Глава правительства Румынии также подчеркнул: "Логистика, насколько нам известно, налажена".

"Идет война между диктатором и свободным миром... которую Европа не может позволить себе проиграть" – также добавил он.