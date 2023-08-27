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Дальнее зарубежье 27.08.2023 23:05

Румыния ожидает подписания протоколов для начала обучения украинских пилотов на F-16

Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, предоставленных членами НАТО, и ожидает необходимых документов, разрешающих начать их обучение, сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью изданию Financial Times.

"Я ожидаю подписания протоколов (для пилотов) в ближайшие несколько дней, что является последним препятствием", - сказал он.

Глава правительства Румынии также подчеркнул: "Логистика, насколько нам известно, налажена".

"Идет война между диктатором и свободным миром... которую Европа не может позволить себе проиграть" – также добавил он.

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Тэги: РУМЫНИЯ, УКРАИНА, ПИЛОТЫ, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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