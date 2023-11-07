Нидерланды направляют F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов

Командование нидерландских ВС отправляет во вторник пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетешти в Румынии для обучения пилотов с Украины, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети X.
"Пять голландских F-16 сегодня отправляются на авиабазу в Фетешти в Румынии. Там скоро откроется учебный центр F-16 для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и с Украины", - написала Оллонгрен.
Это первые истребители F-16, которые Нидерланды отправили для подготовки украинских пилотов. По данным нидерландского Минобороны, всего Нидерланды выделят для обучения от 12 до 18 истребителей.
Ранее в октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинские ВВС первые самолеты F-16 могут поступить не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в коалиции.
F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.
Контракт на закупку газа у Азербайджана обеспечит энергетическую безопасность Сербии – Вучич
Баку и Рига провели межмидовские консультации по стратегическому диалогу
Алиев открыл школу в Шуше и ознакомился с ходом реставрации мечети
ЦБ и Минцифры подписали Меморандум о взаимопонимании по проектам, связанным с ИИ
Bank Respublika увеличит уставный капитал на 500 тыс. манатов
Суд в Азербайджане приговорил Хачатуряна к 15 годам лишения свободы
Гособвинение просит приговорить Хачатуряна к 15 годам лишения свободы
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире