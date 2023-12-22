Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву, заявил в пятницу премьер-министр Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить 18 истребителей F-16 для поставок на Украину", - написал Рютте в соцсети X.
При этом он уточнил, что для осуществления передачи истребителей нужно еще выполнить ряд условий.
"Помимо разрешения на экспорт, для реализации поставок необходимо также соответствовать ряду других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - отметил он.
В начале ноября министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что командование нидерландских ВС отправило пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетешти в Румынии для обучения пилотов с Украины. Это первые истребители F-16, которые Нидерланды отправили для подготовки украинских летчиков.
F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.
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