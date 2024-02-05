Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8316 RUR   0.0186 GBR   2.1429 TRY   0.0557

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Дальнее зарубежье 05.02.2024 19:15

Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для отправки Киеву

Минобороны Нидерландов решило провести подготовку к передаче Украине дополнительно шести истребителей F-16, сообщила в понедельник министр обороны Королевства Кайса Оллонгрен.

"Минобороны Нидерландов готовит шесть дополнительных F-16 для поставки Украине", - приводят европейские СМИ слова Оллонгрен.

В декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландское правительство приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


Похожие новости


Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине Премьер Нидерландов убежден, что ЕС в начале следующего года одобрит помощь Украине В Берлине и в Амстердаме считают необходимым продолжать поддержку Украины Нидерланды на 2024г зарезервировали 2 млрд евро на военную помощь Украине Нидерланды направляют F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов Нидерланды через две недели поставят в Румынию F-16 для украинских пилотов Премьер Нидерландов пообещал Украине ракеты для Patriot и патрульные катера Украина сможет получить все 42 самолета от Нидерландов, когда будут готовы пилоты - Зеленский Зеленский договорился с Нидерландами о поставке истребителей F-16 Украинские пилоты F-16 завершат обучение летом 2024г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az