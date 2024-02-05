Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для отправки Киеву

Минобороны Нидерландов решило провести подготовку к передаче Украине дополнительно шести истребителей F-16, сообщила в понедельник министр обороны Королевства Кайса Оллонгрен. "Минобороны Нидерландов готовит шесть дополнительных F-16 для поставки Украине", - приводят европейские СМИ слова Оллонгрен. В декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландское правительство приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву. F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

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